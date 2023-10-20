شاهد.. إقبال كثيف من الأعضاء في إنتخابات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت إنتخابات نادي الزمالك إقبالاً كثيفاً من أعضاء الجمعية العمومية منذ الساعات الأولى لإنتخاب مجلس إدارة جديدة.

وتواجد عدد كبير من الأعضاء داخل الخيام الإنتخابية للتسجيل والإدلاء بأصواتهم كما تواجد عدد كبير من المرشحين وفي مقدمتهم الثنائي حسين لبيب وفاروق جعفر المرشحين لرئاسة النادي من أجل الترحيب بالأعضاء.

وإنطلقت عملية التسجيل في كشوف الناخبين منذ التاسعة صباح اليوم على أن تستمر حتى السابعة مساءً.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد أنهت كافة الترتيبات لضمان خروج العملية الإنتخابية بأفضل صورة ممكنة.

وتشهد إنتخابات نادي الزمالك منافسة عنيفة على جميع مقاعد مجلس الإدارة بين 63 مرشحاً.