موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في السوبر ليج الأفريقي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب مكايا الوطني في تنزانيا حيث تقام المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيمبا ضمن منافسات بطولة السوبر ليج الأفريقي في نسختها الأولى.

يدخل الأهلي المباراة بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها قبل اللقاء بسبب كثرة الغيابات بين صفوفه.

وتأكد غياب علي معلول عن مباراة اليوم بسبب ظروف الطيران كما يغيب موديست مهاجم الفريق بعد إصابته بفيروس كورونا إضافة إلى عدد من الإصابات الأخرى.

وكان كولر المدير الفني للأهلي قد أكد أن فريقه سيبذل قصارى جهده للفوز بهذا اللقب.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في السوبرليج الأفريقي

تنطلق مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في السوبر ليج الأفريقي

تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر قنوات أون تايم سبورتس التي حصلت على حقوق نقل مباريات هذه البطولة، بالإضافة لقناة أبوظبي الرياضية.

الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام سيمبا تضامنا مع شهداء غزة

وكان النادي الأهلي قد قرر ارتداء الطاقم الأسود بالكامل "الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء" في مباراة الغد ضد سيمبا التنزاني في إطار منافسات بطولة دوري السوبر ليج الأفريقي.