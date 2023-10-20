بيان قوي من بايرن ميونخ بخصوص نصير مزراوي بعد دعم فلسطين

أصدر نادي بايرن ميونيخ الألماني بيانًا رسميًا بخصوص نصير مزراوي مدافع البافاري بعد دعم الأخير الدولي لفلسطين في حربها ضد إسرائيل.

وأظهر في وقت سابق نجم منتخب المغرب تضامنه قبل أيام مع فلسطين، في الوقت الذي يدعم فيه بايرن ميونخ، إسرائيل، مما فتح بابًا للتحقيق مع اللاعب.

وجاء بيان بايرن ميونخ كالتالي:

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“أجرى نادي بايرن ميونخ محادثة مفصلة وواضحة مع نصير مزراوي هذا الأسبوع، وكان سبب الجدل هو منشورات المزراوي على إنستجرام فيما يتعلق بالإرهاب ضد إسرائيل قبل أسبوعين تقريبًا، مما أدى إلى غضب وانتقاد.

لقد أكد لنا نصير مزراوي بمصداقية أنه، كشخص محب للسلام، يرفض بشدة الإرهاب والحرب، يقول جان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ إنه يأسف إذا تسببت منشوراته في إثارة غضب، موضحًا: “نادي بايرن ميونخ يدين هجوم حماس على إسرائيل”، وإضافة إلى ذلك، يوضح نصير مزراوي: “أنا أدين كل أنواع الإرهاب وكل منظمة إرهابية”.