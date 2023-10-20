تطورات مثيرة حول عودة مفاوضات الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن تطورات جديدة بشأن رغبة نادي الاتحاد السعودي في عودة المفاوضات مع ليفربول للتعاقد مع الدولي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني.

وحاول في وقت سابق نادي الاتحاد التوقيع مع الدولي المصري محمد صلاح في الصيف الماضي بعدما قدم عرضًا وصلت قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

ورفضت إدارة ليفربول بصورة نهائية فكرة التفريط بخدمات محمد صلاح هذا الموسم على الرغم من عدم إيقاف النادي السعودي محاولاته.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة ” ميرور” البريطانية فإن الاتحاد السعودي يخطط لتجديد المفاوضات في انتقالات يناير، للتوقيع مع مو صلاح في الميركاتو الشتوي القادم.

وشددت الصحيفة الإنجليزية أن ليفربول سيدخل في مفاوضات جادة لضم النيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي في حالة تأكد رحيل محمد صلاح عن قلعة “أنفيلد”.