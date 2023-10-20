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تطورات مثيرة حول عودة مفاوضات الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

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محمد صلاح - ليفربول

محمد صلاح -

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن تطورات جديدة بشأن رغبة نادي الاتحاد السعودي في عودة المفاوضات مع ليفربول للتعاقد مع الدولي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني.

وحاول في وقت سابق نادي الاتحاد التوقيع مع الدولي المصري محمد صلاح في الصيف الماضي بعدما قدم عرضًا وصلت قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

ورفضت إدارة ليفربول بصورة نهائية فكرة التفريط بخدمات محمد صلاح هذا الموسم على الرغم من عدم إيقاف النادي السعودي محاولاته.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة ” ميرور” البريطانية فإن الاتحاد السعودي يخطط لتجديد المفاوضات في انتقالات يناير، للتوقيع مع مو صلاح في الميركاتو الشتوي القادم.

وشددت الصحيفة الإنجليزية أن ليفربول سيدخل في مفاوضات جادة لضم النيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي في حالة تأكد رحيل محمد صلاح عن قلعة “أنفيلد”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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