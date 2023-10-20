انتخابات الزمالك.. إيقاف عملية التصويت مؤقتًا بسبب الفوضى وهريدي يطعن ببطلانها

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك إيقاف عملية التصويف بصورة مؤقتة نتيجة الفوضى التي حدثت في الخيمة الانتخابية.

ويأتي ذلك لسماح اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون الزمالك السماح لخروج كل الأعضاء الذين قاموا بالتصويت، وخروج المؤيدين وأنصار المرشحين، والمسئولين عن الدعاية الانتخابية.

ومن جهة أخرى قرر عمر هريدي المرشح على منصب رئاسة الزمالك اليوم الجمعة، الطعن ببطلان انتخابات النادي.

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وأكد هريدي أثناء تواجده داخل مقر القلعة البيضاء صباح اليوم الجمعة بأنه سيطعن ببطلان انتخابات نادي الزمالك كليًا، حيث قدم ملحوظات للجنة المشرفة لما جمعه من مخالفات بحسب وصفه.

المرشحون في انتخابات الزمالك 2023

الرئيس: حسين لبيب – عمر هريدي – فاروق جعفر – ماجد الحنبلي – ميرفت السيد.

نائب الرئيس: أحمد عبد الرازق – هاني حجاج – هشام نصر

أمين الصندوق:حسام المندوه – خالد لطيف – عبد المجيد سليم – كريم عادل – محمد جلبي – محمد الماوي.

فوق السن: أحمد عبادة – أحمد سليمان – أحمد عفيفي – أحمد فودة – أشرف إمام – الحسيني سمير – السيد عبد المنعم – حاتم السيد – حسام محسن – حسن سيد – حمدية كمال – رجب أحمد – رفعت عبد الرؤوف – سامح سوني – سماح سعيد – سيف الإسلام محمد – شريف محمد – شيرين حسين – طارق أحمد – علاء مقلد – عمرو علي أدهم – ماهر شفيق – مجدي محيي – محمد رشاد – محمد حسن – محمد طارق – محمود سامي – مروة الرفاعي – مصطفى عبد الخالق – نجلاء السيد – نجلاء فتحي – هاني شكري – هاني عيد – هاني نبيه -هشام محمد – هشام يكن.

العضوية تحت السن: أحمد حسانين – أحمد النمس – أحمد زاده – إيهاب عصمت – أية هشام – خالد الزيات – رامي إبراهيم – علي عبد الحميد – محمد خالد – محمد صلاح – محمد ياسر – نيرة مصطفى – هشام نصر.