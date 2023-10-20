مفاجأة جديدة بخصوص انضمام صفقة الزمالك إلى الأهلي في الشتاء

اقترب النادي الاهلي من حسم صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد الدخول في صراع كبير مع غريمه التقليدي نادي الزمالك.

وقررت إدارة فيوتشر الموافقة على بيع اللاعب عمر كمال عبد الواحد في فترة الانتقالات الشتوية، بعد إصراره عن الرحيل من من النادي في الفترة الحالية وخوض تجربة جديدة.

وعلم”كورة 365″ أن عمر كمال عبد الواحد أبلغ مسؤولي نادي فيوتشر في اللعب لـ الاهلي في الفترة الحالية حال تلقيهم عرضًا رسميًا من جانب المارد الأحمر.

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وأكد عمر كمال عدم رغبته في تجديد عقده مع مودرن فيوتشر في الفترة الحالية، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري،الأمر الذي جعل إدارة ناديه توافق على بيع لصالح القلعة الحمراء.

وارتبط اسم عمر كمال عبد الواحد بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل لتدعيم الفارس الأبيض في الموسم الجاري.