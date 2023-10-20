أرتيتا يوضح موقف ثنائي آرسنال من مواجهة تشيلسي

علق ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن حالة الثنائي ويليام ساليبا وبوكايو ساكا من المواجهة المرتقبة أمام نادي تشيلسي.

وستنطلق مباراة آرسنال أمام تشيلسي، غدًا السبت، بملعب “ستامفورد بريدج” ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية ” لا يوجد هناك الكثير من الأخبار”.

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وتابع مدرب آرسنال في حديثه لم يكن لدين الكثير من اللاعبين، سنجري أول جلسة تدريبية لنا اليوم وسنعرف المزيد بعد الجلسة”.

وواصل حديثه : “في بعض الأحيان يشعر اللاعبون بالتحسن عندما يلعبون كل ثلاثة أو أربعة أيام، من الممكن أن يتعرضوا للضربات، وهذا جزء من اللعبة، لا أرى أي لاعب لا يريد أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية”.

وتابع”لا أعرف كيف سيتعاملون مع الأمر، عندما يكون لاعبونا جاهزين، يسعدنا السماح لهم بالذهاب إلى المنتخبات الوطنية، اللاعبون يريدون الذهاب، إنها فرصة عظيمة لهم”.