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أرتيتا يوضح موقف ثنائي آرسنال من مواجهة تشيلسي

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ميكيل أرتيتا - أرسنال - مانشستر يونايتد

ميكيل أرتيتا - أرسنال - مانشستر يونايتد

علق ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن حالة الثنائي ويليام ساليبا وبوكايو ساكا من المواجهة المرتقبة أمام نادي .

وستنطلق مباراة آرسنال أمام تشيلسي، غدًا السبت، بملعب “ستامفورد بريدج” ضمن مباريات الممتاز “البريميرليج”.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية ” لا يوجد هناك الكثير من الأخبار”.

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وتابع مدرب آرسنال في حديثه لم يكن لدين الكثير من اللاعبين، سنجري أول جلسة تدريبية لنا اليوم وسنعرف المزيد بعد الجلسة”.

وواصل حديثه : “في بعض الأحيان يشعر اللاعبون بالتحسن عندما يلعبون كل ثلاثة أو أربعة أيام، من الممكن أن يتعرضوا للضربات، وهذا جزء من اللعبة، لا أرى أي لاعب لا يريد أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية”.

وتابع”لا أعرف كيف سيتعاملون مع الأمر، عندما يكون لاعبونا جاهزين، يسعدنا السماح لهم بالذهاب إلى المنتخبات الوطنية، اللاعبون يريدون الذهاب، إنها فرصة عظيمة لهم”.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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