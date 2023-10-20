شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وأحمد جعفر يدليان بصوتيهما فى انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى حازم إمام، لاعب الزمالك السابق ونائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد جعفر لاعب الزمالك السابق، بصوتيهما فى انتخابات القلعة البيضاء المقامة حالياً، وحرص حازم وجعفرعلى التواجد فى هذا الحدث الرياضي المهم لاختيار مجلس إدارة جديد يقود القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات قادمة، كما تواجد معهما أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق وأدلى بصوته أيضا فى الانتخابات.

وبدأ أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك التوافد إلى مقر النادى صباح اليوم، الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى قيادة سفينة القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، ويدخل الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة من خلال ثلاث بوابات من إتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة.

وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية لخروجها في أحسن صورة، فضلاً عن تنظيم الخروج والدخول منعاً للتدافع أو التزاحم.