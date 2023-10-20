شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيمبا.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى مباراة مهمة، اليوم الجمعة، أمام سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويسعى الأهلي لتقديم مستوى قوى والتتويج بأول لقب لها، لاسيما أنه بطل أفريقيا فى النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيمبا مكوناً من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

في خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

في خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو.

ويشارك المارد الأحمر في دوري السوبر الإفريقي، بعد وصوله إلى نهائيات دوري أبطال إفريقيا 4 مرات متتالية في أخر 4 نسخة، وحصد اللقب في 3 منها، أعوام 2020 على حساب غريمه التقليدي الزمالك، و2021 أمام كايزر تشفيز الجنوب الإفريقي، وأخيرا الوداد المغربي 2023.