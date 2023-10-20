شكرا لقرائتكم خبر عن آرسين فينجر يحضر مباراة الأهلي وسيمبا فى تنزانيا اليوم بالدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو النادي الأهلي اتصالات، خلال الساعات الماضية، من نظرائهم فى الشركة الإيطالية المُنظمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، أكدوا فيها أن أسطورة التدريب الفرنسية أرسين فينجر، المدير الفني السابق والتاريخي لنادي أرسنال الإنجليزي، سيحضر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني الليلة فى الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن يحضر فينجر مباراة اليوم برفقة مسئولين آخرين كبار فى الكرة العالمية، أبرزهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويستهل الأهلي في السادسة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، منافساته في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بمواجهة قوية أمام سيمبا التنزاني على ملعب بنيامين مكابا الوطني في دار السلام، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية، هي : الأهلي ، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

ويُدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا، وتقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي،ويلتقي الفائز من الاهلي وسيمبا مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الإنجولي في نصف نهاف نهائي البطولة.