شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد يدلى بصوته فى انتخابات نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود سعد، نجم الزمالك السابق، على الإدلاء بصوته فى انتخابات الزمالك المقامة حالياً لاختيار مجلس إدارة جديد يدير القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال سعد خلال تواجده فى الخيمة الإنتخابيه إنه اختارالأصلح من أجل الاستقرار لنادى الزمالك خلال المرحلة القادمة.



محمود سعد

وبدأ أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك التوافد إلى مقر النادى صباح اليوم، الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى قيادة سفينة القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، ويدخل الأعضاء للمقر الآنتخابى بملعب عبد اللطيف أبورجيلة من خلال ثلاث بوابات من إتجاه بوابات النادى المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشإذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادى المختلفة.

وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة فى "بطاقة الرقم القومى أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة فى الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت فى ورقة الآنتخابات العدد المطلوب انتخابه فى كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة الدكتور عماد البنانى وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المإلى وأيمن شعرأوى المدير الرياضى كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الآنتخابية لخروجها فى أحسن صورة، فضلاً عن تنظيم الخروج والدخول منعاً للتدافع أو التزاحم.