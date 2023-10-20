شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يتأهل لربع نهائى بطولة الرواد للمصارعة فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح كرم جابر، لاعب منتخب مصر للمصارعة والعائد من الاعتزال، فى التأهل للدور ربع النهائي من منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية للرواد، المقامة حاليا فى اليونان.

وتأهل كرم جابر للدور ربع النهائي بعد الفوز على بطل أمريكا بنتيجة (8-0) بعدم التكافؤ ليواصل مسيرته في البطولة بعد قراره بالعودة من الاعتزال للمشاركة في بطولة العالم للرواد، واستعد كرم جابر للبطولة بالتدريب مع منتخب الناشئين بالمركز الاولمبى بالمعادى.

"جابر" من مواليد 1 سبتمبر 1979 بالإسكندرية، وبدأ مشواره الرياضي كلاعب جمباز قبل أن يتحول إلى المصارعة الرومانية.

حقق كرم جابر لمصر ميدالية ذهبية بأولمبياد إثينا 2004 بعدما انقطت مصر عن تحقيق الميداليات الذهبية منذ عام 1948 كما حقق الميدالية الفضية بأولمبياد لندن 2012.

وتلقى "جابر" عدة عروض للتجنيس لكنه رفض حبا فى مصر وتمسكه برفع علمها فى المحافل الدولية.

مع نهاية مسيرته مع المصارعة الرومانية بعد عدم مشاركته بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 اتجه إلى عالم الفن، وظهر في عدة أعمال.