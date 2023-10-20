شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الدورى الأفريقى قبل افتتاح الأهلى وسيمبا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الكرة الأفريقية انطلاق النسخة الأولى من دوري أفريقيا لكرة القدم، التي تجمع ثمانية أندية، وتبدأ اليوم بمباراة الأهلى وسيمبا التنزاني فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لبطولة الدوري الأفريقي القنوات الناقلة لبطولة الدوري الأفريقي

تذاع مباريات البطولة بالكامل بالمجان على قنوات أون تايم سبورتس، التى أعلنت الحصول على حقوق البث الفضائى عبر قنواتها المفتوحة على نايل سات، كما تنقل المباريات على قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة.



الأهلي يواجه سيمبا التنزاني فى افتتاح مشوار الدوري الأفريقيويفتتح الأهلي ومضيفه سيمبا التنزاني النسخة الأولى من الدوري الأفريقي لكرة القدم التي تجمع ثمانية أندية، وتنطلق المنافسات في الدور ربع النهائي بمباراتي ذهاب وإياب، يليه نصف النهائي والنهائي.

تقام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي خلال الفترة من 20 إلي 25 أكتوبر الجاري.

وجاءت نتائج القرعة متوازنة، حسب التصنيف الذي تم وضعه للفرق الثمانية، حيث سيلتقي الوداد الرياضي المغربي مع إنييمبا النيجيري، والترجي التونسي مع تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي مع بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويقام نصف النهائي فى الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، ومباراتا النهائي في 5 و11 نوفمبر.

وتشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة، بدلاً من نسخة تضمّ 24 ناديًا تم الترويج لها سابقاً تحت اسم الدوري السوبر الأفريقي.

وقال الاتحاد الأفريقي إن هذه البطولة الجديدة التي سيطلق عليها اسم دوري أفريقيا لكرة القدم African Football League هى "شراكة" بينه وبين الاتحاد الدولي "فيفا".

وستقام هذه النسخة الافتتاحية التاريخية من دوري السوبر الإفريقي على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى غدا الجمعة 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا.



نظام ومواعيد مباريات الدوري الأفريقيوقال بيان الكاف، "تم تنظيم مسابقة دوري السوبر الأفريقي الافتتاحية على أساس الذهاب والإياب، تبدأ المنافسة بربع نهائي خروج المغلوب ويتبعها الدور نصف النهائي والنهائي.

وتقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، بينما ستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

وبدلاً من نسخة تضمّ 24 نادياً تم الترويج لها سابقاً تحت اسم الدوري السوبر الأفريقي، تشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة.



جوائز الدوري الأفريقي جوائز الدوري الأفريقي البطل: 4 ملايين دولار. الوصيف: 3 ملايين دولار. المركز الثالث: مليون و700 ألف دولار. المشاركون في البطولة: مليون دولار.







