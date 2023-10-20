شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة سموحة فى الدوري، حيث يخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن أوسوريو قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

ونجح شيكابالا فى منح الزمالك أول انتصار بالموسم الجارى من الدوري المصري، بعدما سجل هدف الفوز على البنك الأهلى فى الدقيقة 90 والأخيرة من الوقت الأصلي، من تسديدة قوية للغاية.

الفوز الأول في الموسم الحالي، بعد التعادل في أول جولتين مع بيراميدز والمقاولون العرب، رفع رصيد الزمالك إلى 5 نقاط يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري.



موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.