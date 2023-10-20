اتحاد الكرة: دقيقة حداد قبل انطلاق مباريات اليوم تضامنًا مع الشعب الفلسطينى

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداداً فى جميع مسابقاته المحلية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداء الإسرائيلى الغاشم على أهالي غزة.

كما أعلن مجلس الإدارة تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.

تنطلق عصر اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024، بمواجهتين ناريتين تجمع بين المصرى البورسعيدى مع طلائع الجيش، سيراميكا مع الداخلية.

موعد مباراة المصرى وطلائع الجيش

يستضيف فريق المصرى البوسعيدى، في الرابعة عصر اليوم الجمعة، فريق طلائع الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق المصرى فوزا مهما على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر طلائع الجيش أمام مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

وفى المقابل، يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 4 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر واحدة، وسجل لاعبو الطلائع هدفين واستقبلت شباكهم هدفين.

موعد مباراة سيراميكا والداخلية

يلتقى فريق سيراميكا، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، مع فريق الداخلية باستاد المقاولون العرب، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث فرط سيراميكا في الفوز بعد التقدم على فاركو بهدفين لتنتهى المباراة بالتعادل 2/ 2 في الجولة الماضية، بينما سقط الداخلية أمام المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر في ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطتين من 3 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر مواجهة وله لقاء مؤجل مع الأهلى، سجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكه 3 أهداف.

في المقابل، يتواجد فريق الداخلية في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على المقاولون العرب وخسارتين من مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي.