شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يظهر فى انتخابات الزمالك.. ومدحت العدل يدلى بصوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد الأحمر نجم فريق كرة اليد بنادى الزمالك، على التواجد فى انتخابات القلعة البيضاء التى تجرى الأن لدعم شقيقته نيرة الأحمر المرشحة تحت السن فى القائمة الموحدة بقيادة حسين لبيب.

كما حرص مصطفى الأحمر نجم الزمالك السابق فى كرة اليد على التواجد فى الانتخابات لدعم نجلته.



مصطفى الأحمر

وشارك أيضا فى الإنتخابات السيناريست مدحت العدل للإدلاء بصوته فى إختيار مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك .

وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية لخروجها في أحسن صورة، فضلاً عن تنظيم الخروج والدخول منعاً للتدافع أو التزاحم.