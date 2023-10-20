شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل افتتاح الملعب الفرعى للإسماعيلى بسبب رحيل بشير عبد الصمد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر محمود جابر، المشرف على قطاع الناشئين والبراعم بالنادى الإسماعيلى، تأجيل مهرجان افتتاح الملعب الفرعي 2 بعد وفاة نجم الإسماعيلي السابق بشير عبد الصمد، الذى وافته المنية ظهر الخميس الماضى.
وسيتم تحديد موعد آخر لإقامة هذا الافتتاح بمواجهة فريق تيم إف سي في الأيام المقبلة، حزنا على رحيل أحد نجوم الإسماعيلي فى التسعينيات.
وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن إقامة سرادق عزاء لنجمه الراحل بشير عبد الصمد، والذي وفاته المنيه بعد صراع مع المرض.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلى عبر حسابه على فيس بوك، نجم الإسماعيلي قائلا: "مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة بشير عبد الصمد نجم الفريق الأسبق والذى وافته المنية منذ ساعات قليلة بعد صراع طويل مع المرض..داعين المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وسجل الراحل بشير عبد الصمد 53 هدفا مع الإسماعيلى في كل البطولات، منها 44 هدفا في الدورى المصرى، و7 أهداف في كأس مصر، وهدفين في البطولة العربية.
وحصل بشير عبد الصمد مع الإسماعيلى على بطولة الدورى العام موسم 90/ 91 وكأس مصر 96/ 97، وحصد لقب هداف الدورى العالم موسم 93/ 94 برصيد 15 هدفا، كما أنه أكثر لاعبى الدراويش تسجيلا في شباك الاتحاد السكندر برصيد 9 أهداف.
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