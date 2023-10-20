شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل افتتاح الملعب الفرعى للإسماعيلى بسبب رحيل بشير عبد الصمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمود جابر، المشرف على قطاع الناشئين والبراعم بالنادى الإسماعيلى، تأجيل مهرجان افتتاح الملعب الفرعي 2 بعد وفاة نجم الإسماعيلي السابق بشير عبد الصمد، الذى وافته المنية ظهر الخميس الماضى.

وسيتم تحديد موعد آخر لإقامة هذا الافتتاح بمواجهة فريق تيم إف سي في الأيام المقبلة، حزنا على رحيل أحد نجوم الإسماعيلي فى التسعينيات.