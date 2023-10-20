شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداداً فى مباراة الأهلى والزمالك بـ"سوبر" السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد السلة الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء فلسطين قبل انطلاق مباراة السوبر بين فريقى الأهلى والزمالك، التى تقام بالبحرين فى السابعة مساء اليوم.

وكان اتحاد السلة أصدر بياناً جاء فيه..

بيان من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة ينعي شهداء الشعب الفلسطيني الذين يسقطون دفاعًا عن أرضهم في قطاع غزة أمام إعتداءات جيش الإحتلال الإسرائيلي المستمرة.

واخطر مجلس الإدارة لجنتي المسابقات والحكام بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباريات المحلية في كافة المسابقات المحلية.

ويؤكد مجلس الإدارة تأييده الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.