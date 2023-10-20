شكرا لقرائتكم خبر عن مكادى بطل التعادلات فى دورى المحترفين.. 4 مواجهات بـ4 تعادلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مكادى، الصاعد حديثا لدورى المحترفين، رقما فريدا بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين 2023/ 2024، مساء الثلاثاء، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لمثله.

رقم فريد لمكادى

وحقق فريق مكادى رقما فريدا خلال الجولات الأربعة المنتهية في دورى المحترفين، حيث يعد الفريق الوحيد الذى لم يفز أو يخسر بعدما انتهت مبارياته الأربعة بالتعادل محققا 4 نقاط.

وبدأ مكادى مبارياته في دورى المحترفين بالتعادل مع النجوم، ثم التعادل مع دكرنس في الجولة الثانية، ثم التعادل مع جمهورية شبين في الجولة الثالثة، وأخيرا التعادل مع حرس الحدود في الجولة الأخيرة.

وفشلت 4 أندية في تحقيق أي فوز لها خلال الجولات الأربعة الماضية، وهى كل من النجوم والنصر للتعدين ومصر المقاصة ومكادى، حيث حقق النجوم تعادلا وحيدا و3 هزائم وهو أيضا ما حققه النصر للتعدين، فيما تعادل مصر المقاصة في مباراتين وخسر مثلهما، بينما حقق فريق مكادى الصاعد من الدرجة الثالثة 4 تعادلات من 4 مباريات.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة كالتالى..

أسوان 1/ 2 جمهورية شبين

بترول أسيوط 1/ 0 النجوم

مصر المقاصة 3 /3 بروكسى

مكادى 1/ 1 حرس الحدود

راية 2 / 1 النصر للتعدين

القناة 2/ 0 دكرنس

طنطا 1 / 1 السكة الحديد

أبو قير للأسمدة 1/ 1 وادى دجلة

لافيينا 3/ 2 بتروجت

الاتصالات 0/ 2 غزل المحلة