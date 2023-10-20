الامارات | نادي برشلونة يجهز مفاجأة سارّة لليونيل ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المدير الرياضي في برشلونة الإسباني، البرتغالي ديكو بأن ناديه مصمّم على اقامة مباراة تكريمية لاسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي امضى مسيرة مظفرة في صفوف النادي الكاتالوني. وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة "لانس" البرازيلية "سيبقى ميسي المثال الاكبر في تاريخ النادي، على الأرجح أمام يوهان كرويف ورونالدو. ستكون هناك مباراة مباراة وداعية بالتأكيد، ربما في الملعب الجديد عندما يصبح جاهزا". واضاف "لا ندري متى سيخوض هذه المباراة لكن بالتأكيد سيكون هناك مباراة".

وتابع "آمل في يستمر في اللعب لسنوات عدة، لان كل الذين يحبونه ويحبون كرة القدم هم سعداء لرؤيته سعيدا". وكانت صحيفة "سبورت" الاسبانية أشارت في مارس الماضي بان برشلونة يفكر في تكريم اسطورته خلال احتفالات 125 عاماً على تأسيس النادي والذي يصادف العام المقبل. وامضى ميسي (36 عاماً) معظم فترات مسيرته في صفوف النادي الكاتالوني وخاض في صفوفه 778 مباراة سجل خلالها 672 هدفا واحرز لقب بطل الدوري الاسباني 10 مرات، ودوري ابطال اوروبا 4 مرات وكأس اسبانيا 7 مرات.

غادر ميسي برشلونة مكرها بسبب مشاكل النادي المادية من دون ان تسنح الفرصة لتوديع انصار النادي وانتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي وخاض في صفوفه موسمين ومنه الى إنتر ميامي الاميركي. ويشهد ملعب كامب نو حاليا عملية ترميم كبيرة حيث سترتفع سعته من 90 ألف متفرج الى 105 الاف على ان تنتهي الاعمال فيه بشكل نهائي عام 2026.