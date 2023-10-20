الامارات | بايرن ميونيخ يعلن موقفه من مزراوي بسبب منشورات مؤيدة للفلسطينيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في آخر 11 موسماً، انه لن يعمد إلى إيقاف ظهيره الدولي المغربي نصير مزراوي، بعد التحقيق معه بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي أعقاب الهجوم على إسرائيل من قبل مسلّحي حماس في 7 أكتوبر، نشر مزراوي (25 عاماً) عدة منشورات مؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك واحدة دعت إلى "الانتصار" لـ "إخواننا المضطهدين في فلسطين"، قبل أن يعمد إلى حذفها.

وقال بايرن الجمعة في بيان انه اجرى "محادثة تفصيلية وتوضيحية" مع مدافعه الدولي بسبب "منشوراته على "إنستغرام" المتعلقة بالإرهاب ضد إسرائيل قبل أسبوعين تقريبا، مما أدى إلى سخط وانتقادات".

لكن الرئيس التنفيذي للنادي يان-كريستيان دريزن شدد على أن مزراوي "أكد لنا بمصداقية أنه يرفض الإرهاب والحرب" و"يأسف إذا تسبّبت منشوراته في إثارة سخط".

ونُقل عن اللاعب المغربي في البيان الذي أصدره بايرن قوله "أُدين كل أنواع الإرهاب وكل منظمة إرهابية".

وأفاد النادي البافاري أن مزراوي سيبقى مع الفريق، لكنه حالياً "خارج الملاعب" بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء واجبه الدولي مع المغرب.

وأوقف ماينتس الذي يستضيف بايرن ميونيخ السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة، مهاجمه الدولي الهولندي من أصل مغربي أنور الغازي لأجل غير مسمى بسبب منشورات "غير مقبولة" على وسائل التواصل الاجتماعي حول الصراع.

وقال الدنماركي بو سفنسون مدرب ماينتس الخميس إن القرار كان "صحيحاً" رغم أنه "ليس الأمثل من منظور رياضي".

