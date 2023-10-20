الامارات | راموس سجل لمصلحة برشلونة.. فماذا سيفعل أمام فريقه السابق ريال مدريد؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد قطب الدفاع المخضرم سيرخيو راموس إلى مواجهة فريقه السابق ريال مدريد عندما يحل النادي الملكي ضيفاً على اشبيلية، السبت، على ملعب "سانشيس بيسخوان"، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

لم يلعب راموس ضد ريال مدريد منذ عام 2005، وحتى عندما تركه صيف 2021 بعد 16 موسماً للعب في صفوف باريس سان جرمان، لأنه كان مصاباً خلال مباراتي العملاقين الإسباني والفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في مارس 2022.

غادر راموس إشبيلية بشكل مثير للجدل إلى العاصمة الإسبانية في سن الـ19، الأمر الذي لم ينسه بعض المشجعين أبداً، رغم أن الأغلبية رحّبت بعودته بأذرع مفتوحة هذا الصيف.

وكتبت مجموعة ألتراس إشبيلية بيريس نورتي في رسالة مفتوحة "نعتقد أن مجرّد التفكير في التعاقد معه كان عدم احترام للقيم التي جعلتنا عظماء.. وللآلاف من مشجعي إشبيلية الذين عانوا من ازدراء هذا اللاعب في الماضي".

الموت سعيداً

في السنوات التي تلت رحيله، كان راموس (37 عاماً) حريصًا على تحفيز فريقه السابق، بينما تعرّض لصيحات الاستهجان أثناء زياراته لمواجهة إشبيلية.

ومع ذلك، قال المدافع إنه بات بإمكانه أن "يموت سعيدًا" بعد اللعب مع نادي طفولته مرة أخرى، وقد تألق منذ عودته رغم أن الفريق كان يعاني بقيادة خوسيه لويس مينديليبار.

وقال راموس بعد أول مباراة له بملعب سانشيس بيسخوان عقب عودته الى صفوف النادي الأندلسي والتي فاز فيها على لاس بالماس "كانت لدي بعض الشكوك في البداية ولكن (بعد) الاستقبال الذي حظيت به عند وصولي، سأذهب إلى القبر... الآن يمكنني أن أموت سعيدًا".

أحد النقاط السوداء منذ عودته كان الهدف الذي سجله بالخطأ في مرمى النادي الأندلسي ضد غريمه التقليدي القديم برشلونة، مما منح أبطال الليغا الفوز 1-0 على الملعب الأولمبي المؤقت للنادي الكاتالوني في نهاية سبتمبر الماضي.

يأمل راموس أن تكون مواجهته الأولى مع ريال مدريد أفضل، رغم أنها ستكون عاطفية بالنسبة له. آخر مرة واجه فيها راموس ريال مدريد كانت مع إشبيلية في مايو 2005، وسجّل هدف التعادل 2-2 من ركلة حرة بعيدة.

لم يخسر راموس أي مباراة أمام ريال مدريد، وفي المرة الأخرى التي واجهه فيها فاز إشبيلية 1-0 على ملعب سانتياغو برنابيو.

وستكون مواجهة الغد الأولى لاشبيلية بقيادة مدربه الجديد دييغو ألونسو خليفة مينديليبار المقال من منصبه.

ويحتل إشبيلية المركز 14 بعد فوزين فقط في أول ثماني مباريات وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

تعتبر مواجهة ريال مدريد مجرد بداية لسلسلة صعبة من المباريات لاشبيلية، حيث يزور أرسنال الإنجليزي الثلاثاء في الجولة الثالثة لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويلتقي جاره ريال بيتيس في ديربي الأندلس.

ويسعى النادي الملكي إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الرابع توالياً منذ سقوطه الوحيد هذا الموسم أمام جاره أتلتيكو مدريد 1-3، وبالتالي الحفاظ على صدارته وفارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن غريمه التقليدي برشلونة الثالث إن لم يكن توسيعه قبل الكلاسيكو المقرر في 28 أكتوبر الحالي.

ويعوّل ريال مدريد على وافده الجديد المتألق جود بيلينغهام متصدّر لائحة الهدافين (8 أهداف)، وهو الوحيد مع مهاجم النادي الملكي السابق وأتلتيكو مدريد حاليا ألفارو موراتا سجّلا 11 هدفا حتى الآن مع فريقيهما ومنتخبي بلديهما، علما أنها الغلة ذاتها التي حققها مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي الدولي النروجي إرلينغ هالاند.