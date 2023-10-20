الامارات | مان سيتي يحدد سعر بيع كانسيلو لبرشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "فووتبل إسبانيا" عن أن نادي مان سيتي حدد السعر الذي سيقبل به مقابل تحويل عقد لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو من إعارة إلى عقد دائم بالنسبة لنادي برشلونة.

وبات الآن على "الكاتالوني" تخصيص 50 مليون يورو الصيف المقبل لإبقاء اللاعب في برشلونة الموسم المقبل، أو عودته إلى ناديه مجددا. يذكر أن كانسيلو انتقل يناير الماضي من سيتي إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، ورفض البايرن دفع شرطه الجزائي الصيف الماضي البالغ 70 مليون يورو، ونجح برشلونة في ضم اللاعب بنظام إعارة بانتظار مفاوضات مع سيتي لتحديد مبلغ مناسب.

وقد لا يكون مبلغ الخمسين مليون يورو مناسبا بالنسبة لبرشلونة، إذ قد يتعذر عليه إتمام الامر، خاصة وأن لديه مشكلة أخرى متعلقة بلاعب برتغالي آخر، هو جواو فيليكس المعار إليه من أتلتيكو مدريد، وبانتظار إتمام التعاقد معه أيضا، وقد يكلفه ذلك مبلغا كبيرا في الصيف المقبل.