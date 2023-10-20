عمرو الجنايني يدلي بصوته في إنتخابات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - حرص عمرو الجنايني رئيس إتحاد الكرة السابق وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على التواجد بمقر النادي للمشاركة في الإنتخابات.

وأدلى الجنايني بصوته في الإنتخابات لإختيار مجلس إداترة جديد يقود النادي خلال الفترة المقبلة.

وكانت عمليت التصويت قد توقفت لحين خروج مندوبي المرشحين من مقر التصويت، كما تواجد هاني العتال اغلمرشح البارز لمنصب نائب رئيس النادي داخل الخيمة الإنتخابية قبل إستئناف عملية التصويت.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:



التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

والنظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

