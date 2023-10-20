أمير عزمي مجاهد وزاهر يدليان بصوتها في إنتخابات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد أمير عزمي مجاعد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، اليوم الجمعة في القلعة البيضاء، للإدلاء بصوته في العملية الإنتخابية للزمالك.

طبيب الزمالك يدلي بصوته في إنتخابات الزمالك

كما وصل أحمد زاهر طبيب الزمالك لمقر النادي، أيضاً للإدلاء بصوته في انتخابات الزمالك.

وكانت عمليت التصويت قد توقفت لحين خروج مندوبي المرشحين من مقر التصويت، كما تواجد هاني العتال اغلمرشح البارز لمنصب نائب رئيس النادي داخل الخيمة الإنتخابية قبل إستئناف عملية التصويت.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:





التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.



والنظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.



وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.



واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.



والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.