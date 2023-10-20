عاجل.. مرشحين منصب رئيس الزمالك يقدمون شكوى ضد حسين لبيب

ياسر رشاد - القاهرة - قدم جميع المرشحين علي منصب رئيس الزمالك، شكوي ضد المرشح على نفس المنصب حسين لبيب، وذلك خلال عملية إنتخابات الزمالك.

أسباب شكوى المرشحين علي منصب رئيس الزمالك ضد حسين لبيب

قدم جميع المرشحين علي منصب رئيس الزمالك، شكوي ضد المرشح على نفس المنصب حسين لبيب، بسبب دخول مؤيدين بكثرة والأولتراس.

إيقاف عملية إنتخابات الزمالك

وتم إيقاف التصويت على انتخابات الزمالك ،و أصدر قرار بخروج كل من ليس له حق التصويت أو ذو صفة.

رسالة حسين لبيب لأنصاره

وقال حسين لبيب لأنصاره امام اللجنة المشرفة :"غادروا .. أحنا كده كده كسبانين الجيم بلاش تبوظوا لنا شغلنا‏".

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بـ الزمالك البنود التالية:



التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس إدارة الزمالك عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

والنظر في تقرير مراقب الحسابات



اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.



وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعمول بها.

واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.



والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.