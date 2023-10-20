كريم حسن شحاته يصل الزمالك للإدلاء بصوته في الإنتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - وصل كريم حسن شحاته مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، منذ قليل، مقر القلعة البيضاء، وذلك للإدلاء بصوته في عملية إنتخابات الزمالك الجارية الأن.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بـ الزمالك البنود التالية:



التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس إدارة الزمالك عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

والنظر في تقرير مراقب الحسابات



اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.



وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعمول بها.



واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.



والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.