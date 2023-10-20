الاتحاد الأفريقى لليد يعلن تواجد حسن ومعتمد ضمن حكام بطولة أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة اليد تواجد الطاقم المصري الدولي علاء حسن وحسام معتمد ضمن أطقم حكام بطولة أفريقيا للرجال التى تستضيفها مصر يناير المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التى تقام بمصر خلال الفترة من 18 حتى 28 يناير المقبل.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تعيين عاصم السعدنى رئيس مسابقات المحترفين مديرا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل، بينما يرأس محمد الأمين رئيس الاتحاد ، اللجنة العليا المنظمة للبطولة .

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.

ويخوض منتخب فراعنة اليد معسكرا داخليا يبدأ 23 أكتوبر الجارى قبل السفر لألمانيا لخوض معسكر خارجى يتخلله وديتان مع المنتخب الألمانى خلال الفترة من 1 حتى 5 نوفمبر المقبل.