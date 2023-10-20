شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وأمير عزمى مجاهد يشاركان فى انتخابات نادى الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بصوته فى انتخابات نادى الزمالك التي تُقام اليوم بمقر النادي بميت عقبة، كما أدلى أمير عزمى مجاهد المدير الفنى للسكة الحديد ونجم الزمالك السابق بصوته فى انتخابات القلعة البيضاء.



الثعلب حازم إمام



الثعلب حازم إمام



حازم امام



حازم امام





وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية لخروجها في أحسن صورة، فضلاً عن تنظيم الخروج والدخول منعاً للتدافع أو التزاحم.