شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى بحضور 30 ألف مشجع.

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، لإضافة لقب جديد لرحلته التاريخية مع المارد الأحمر، ففى 9 سبتمبر 2022 أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز. وكان الأهلي قد أعلن فسخ التعاقد مع سواريز بعد انتهاء بطولة الدوري المصري.

ويسعى كولر لاستنساخ رحلة نجاحه مع المارد الأحمر فى موسمه الأول، وذلك فى الموسم الجديد الذى تنتظره خلاله تحديات عديدة، على رأسها الحفاظ على الألقاب التى توج بها.

ونجح الأهلى فى تمديد تعاقد كولر لمدة عامين، بهدف إبعاده عن إغراءات الأندية الخارجية بعد تلقيه عروضاً مغرية فى الآونة الأخيرة بعدما توصل الطرفان لاتفاق رسمى على الاستمرار سوياً لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 65 مباراة، فاز فى 47 لقاءً، وتعادل فى 12 مباراة، وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 123 أهداف وتلقت شباكه 36 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 42 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

وأعلن الأهلى تعاقده مع كولر فى 9 سبتمبر 2022، ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريز الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات.

وحقق كولر في أولى مواسمه مع الأهلي 5 بطولات هي بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري.

ونجح الأهلى في تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.



