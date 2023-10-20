شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يُدلي بصوته فى انتخابات نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى حسين لبيب، المرشح على منصب الرئيس فى انتخابات نادى الزمالك، بصوته فى الانتخابات التى تُقام حالياً بمقر النادي بميت عقبة.

وحرصت القائمة الموحدة فى انتخابات نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب المرشح على الرئاسة، على استقبال الأعضاء فى الجمعية العمومية لنادى الزمالك منذ الصباح الباكر ومع فتح باب التسجيل لإختيار مجلس إدارة جديد .

وأعلنت الصفحة الرسمية للقائمة الموحدة عودة الدكتور حسام المندوه للمنافسة فى الانتخابات على منصب أمين الصندوق، بعدما كان سبق وصدر حكم باستبعاده من الانتخابات.