شكرا لقرائتكم خبر عن الكيك بوكسينج يشارك بـ5 لاعبين فى دورة الألعاب القتالية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بخمسة لاعبين فى دورة الألعاب العالمية بالمملكة العربية السعودية ، المقامة خلال الفترة من 20 حتى 30 أكتوبر الجاري.

ويخوض فى منافسات الكيك بوكسينج أبطال أفريقيا وهم ثلاثة لاعبين البطل عبدالله ماندوا في وزن 81 كجم والبطلة إكرام السيد في وزن 65 كجم والبطلة إسراء سليمان في وزن 48 كجم.

كما يشارك في منافسات السامبو أبطال إفريقيا وهم الثنائي البطل محمد عزاز في وزن 88 كجم في أسلوب سامبو سبورتيف و البطلة فاطمة شندي في وزن 65 كجم في أسلوب سامبو كومبات.

وتضم بعثة المنتخب المصري للكيك بوكسينج في دورة الألعاب العالمية في المملكة العربية السعودية محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج رئيسا للبعثة والمدربين مريم يحيي مدربة منتخب السيدات، وكابتن محمد فيكس مدرب منتخب الرجال والحكم الدولي كابتن زينب مأمون.