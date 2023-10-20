شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نظيره أوليغ ماتيتسين وزير الرياضة الروسي، لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على المستوي الرياضي وتبادل الخبرات بين البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة تبادل الخبرات والمعرفة فى مجالات متعددة، على رأسها تعزيز التعاون من خلال إقامة معسكرات فى روسيا للرياضيين المصريين، وتم التأكيد على أهمية الرياضة فى تعزيز التواصل الثقافي والشبابي بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية في هذا السياق.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للجهود التي تبذلها روسيا في تطوير الرياضة ودعم الشباب، مشيداً بالإنجازات التي حققتها في مجال الرياضة على المستوى الدولي.

وجدد "صبحي" تأكيده علي الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات مثل تطوير البنية التحتية الرياضية، وتبادل الفرق والمدربين، وتنظيم الفعاليات الرياضية المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الرياضة وتحقيق التنمية الشبابية المستدامة.

ومن جانبه، أكد وزير الرياضة الروسي على استعداد بلاده التوسيع في العلاقات الرياضية مع مصر، وزيادة المشاركات المتبادلة للرياضيين في كلا البلدين"، مشيراً إلى أن مصر شريك مهم لروسيا في إفريقيا، وترتبط الدولتان بعلاقات صداقة وثقة واحترام متينة، مشيداً بالإنجازات الرياضية التي حققتها مصر في العديد من الرياضات في الآونة الأخيرة.