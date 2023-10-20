شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سيمبا التنزانى أمام الأندية المصرية قبل مواجهة الأهلى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق الكرة بالنادي الأهلي فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، منافساته في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بمواجهة قوية أمام سيمبا التنزاني على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

خاض سيمبا 21 مباراة ضد الأندية المصرية قبل مواجهة الأهلى الليلة، فاز فى 10 وتعادل فى 3 وخسر 8، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبل 17.

يسعى سيمبا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي، خاصة أن الفريق التنزاني نجح من قبل في الفوز أكثر من مرة على الأهلي بفضل الأرض والجمهور، ويمتلك سيمبا سجلًا جيداً على ملعبه في البطولات الأفريقية، حيث تعود آخر هزيمة للفريق في تنزانيا لشهر فبراير من العام الحالي أي منذ 8 أشهر من الآن، بعدما خسر من الرجاء المغربي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة.