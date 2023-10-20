شكرا لقرائتكم خبر عن المعلم وكريم شحاتة وطارق السيد وأمير عبد العزيز وطارق مصطفى فى انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسن شحاتة المدير الفنى لمنتخب مصر الأسبق، وطارق السيد نجم الزمالك السابق، وطارق مصطفى وأمير عبد العزيز نجما الزمالك السابقين، والإعلامى كريم حسن شحاتة على المشاركة فى انتخابات الزمالك.

وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة فى "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية لخروجها في أحسن صورة، فضلاً عن تنظيم الخروج والدخول منعاً للتدافع أو التزاحم.