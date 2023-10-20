شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يشارك فى بطولة قبرص الدولية للكانوى والكياك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب مصر للكياك والكانوي للناشئين قبرص اليوم، الجمعة، استعداداً للمشاركه فى بطولة قبرص الدولية للناشئين تحت 18 سنة، والتى تقام خلال الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر الجاري بمدينة ليماسول القبرصية.
وتأتي مشاركة منتخب مصر فى بطولة قبرص الدولية للناشئين ضمن خطة استعدادات المنتخب المصري للبطولة الأفريقية بنيجيريا والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024 .
وتضم قائمة منتخب مصر لبطولة قبرص الدولية للناشئين كلا من: هنا محمد فتحي وجنا محمد سعيد وجنا احمد عبد العزيز وأحمد عاطف جنيدي .
ويرأس البعثه المصرية المشاركة في بطوله قبرص الدولية العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الإتحاد المصري للكانوي والكياك.
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