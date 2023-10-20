منتخب مصر للناشئين يشارك فى بطولة قبرص الدولية للكانوى والكياك

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب مصر للكياك والكانوي للناشئين قبرص اليوم، الجمعة، استعداداً للمشاركه فى بطولة قبرص الدولية للناشئين تحت 18 سنة، والتى تقام خلال الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر الجاري بمدينة ليماسول القبرصية.

محمد يوسف

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