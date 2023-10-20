شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يضمن ميدالية لمصر فى بطولة العالم لرواد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر
وتأهل كرم جابر بعد الفوز على منافسه التركى بنتيجة 9/2 ليتأهل للنهائي، ويضمن ميدالية لمصر فى بطولة العالم. واستعد كرم جابر للبطولة بالتدريب مع منتخب الناشئين بالمركز الأولمبى بالمعادى.
كرم جابر من مواليد 1 سبتمبر 1979 بالإسكندرية، وبدأ مشواره الرياضي كلاعب جمباز قبل أن يتحول إلى المصارعة الرومانية.
وحقق كرم جابر لمصر ميدالية ذهبية بأولمبياد إثينا 2004 بعدما انقطت مصر عن تحقيق الميداليات الذهبية منذ عام 1948 كما حقق الميدالية الفضية بأولمبياد لندن 2012.
وتلقى "جابر" عدة عروض للتجنيس لكنه رفض حبا فى مصر وتمسكه برفع علمها فى المحافل الدولية.
مع نهاية مسيرته مع المصارعة الرومانية بعد عدم مشاركته بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 اتجه إلى عالم الفن، وظهر في عدة أعمال.
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