شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يضمن ميدالية لمصر فى بطولة العالم لرواد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح كرم جابر لاعب منتخب المصارعة فى التأهل إلى نهائى منافسات بطولة العالم الرومانية للرواد، والتى تقام باليونان فى الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، ويشارك فيها عدة لاعبين من أندية مختلفة.

وتأهل كرم جابر بعد الفوز على منافسه التركى بنتيجة 9/2 ليتأهل للنهائي، ويضمن ميدالية لمصر فى بطولة العالم. واستعد كرم جابر للبطولة بالتدريب مع منتخب الناشئين بالمركز الأولمبى بالمعادى.

كرم جابر من مواليد 1 سبتمبر 1979 بالإسكندرية، وبدأ مشواره الرياضي كلاعب جمباز قبل أن يتحول إلى المصارعة الرومانية.