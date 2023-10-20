اخبار الرياضه

كرم جابر يضمن ميدالية لمصر فى بطولة العالم لرواد المصارعة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يضمن ميدالية لمصر فى بطولة العالم لرواد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح كرم جابر لاعب منتخب المصارعة فى التأهل إلى نهائى منافسات بطولة العالم الرومانية للرواد، والتى تقام باليونان فى الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، ويشارك فيها عدة لاعبين من أندية مختلفة. 

 

وتأهل كرم جابر بعد الفوز على منافسه التركى بنتيجة 9/2 ليتأهل للنهائي، ويضمن ميدالية لمصر فى بطولة العالم. واستعد كرم جابر للبطولة بالتدريب مع منتخب الناشئين بالمركز الأولمبى بالمعادى.

 

كرم جابر من  مواليد 1 سبتمبر 1979  بالإسكندرية، وبدأ مشواره الرياضي كلاعب جمباز قبل أن يتحول إلى المصارعة الرومانية.

وحقق كرم جابر لمصر ميدالية ذهبية بأولمبياد إثينا 2004 بعدما انقطت مصر عن تحقيق الميداليات الذهبية منذ عام 1948 كما حقق الميدالية الفضية بأولمبياد لندن 2012.

وتلقى "جابر" عدة عروض للتجنيس لكنه رفض  حبا فى مصر وتمسكه برفع علمها فى المحافل الدولية.

مع نهاية مسيرته مع المصارعة الرومانية  بعد عدم مشاركته بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 اتجه إلى عالم الفن، وظهر في عدة أعمال.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا