شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: كلنا وراء مجلس الزمالك المنتخب لمصلحة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيناريست مدحت العدل ضرورة التفاف أعضاء الجمعية العمومية وراء المجلس المنتخب القادم، دون النظر إلى أشخاص، خلال تواجده فى الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد.

وقال مدحت العدل، فى تصريحات لقناة نادى الزمالك، "كلنا وراء المجلس المنتخب لمصلحة الاستقرار".

وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية لخروجها في أحسن صورة، فضلاً عن تنظيم الخروج والدخول منعاً للتدافع أو التزاحم.