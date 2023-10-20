شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يرفض استضافة الجزائر مباريات فلسطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب منتخب فلسطين إقامة مبارياته البيتية ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، في الجزائر.

وبعث الاتحاد الآسيوي برسالة إلى نظيره الفلسطيني يبلغه فيها رفضه استضافة الجزائر للمباريات البيتية، خصوصاً الرسمية، لكون الجزائر منضوية إلى الاتحاد الإفريقي للعبة وليس آسيا.

وكانت الجزائر أخذت الأحد على عاتقها استضافة والتكفل بمصاريف المباريات المقبلة للمنتخب الفلسطيني، إن كانت ودية أو رسمية، أولها في 21 نوفمبر ضد أستراليا في التصفيات المزدوجة، بحسب الاتحاد المحلي للعبة.

وجاء هذا القرار تلبية للطلب الذي تقدم به رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب بهذا الخصوص الى السلطات الجزائرية.

ووقع المنتخب الفلسطيني في التصفيات ضمن مجموعة تاسعة تضمّ أستراليا ولبنان وبنغلادش.

كما يشارك المنتخب الفلسطيني في نهائيات كأس آسيا المقبلة المقررة بين 12 يناير و10 فبراير 2024 في قطر، حيث يلعب ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الإمارات وإيران وهونغ كونغ.

وكانت الفلسطينية سوزان شلبي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي للعبة قد صرّحت في حديث لإذاعة الجزائر الدولية «تلقينا خطاب الاتحاد الآسيوي بخصوص طلبنا اعتماد الجزائر ملعباً بيتياً. للأسف تم رفض الخطاب طلبنا بسبب جملة من التعليمات الخاصة الخاصة بالاتحادين القاري والدولي».

تابعت «وفقاً للاتحاد الآسيوي، تحول تلك التعليمات دون الموافقة وتشير إلى ان الجزائر خارج النطاق الجغرافي لآسيا».