شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يصطدم بالتعاون.. والهلال يدافع عن صدارة الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يحل الاتحاد حامل اللقب ضيفاً على التعاون ثاني الترتيب في قمة الجولة العاشرة من الدوري السعودي التي تنطلق الجمعة بأربع مباريات.

تبدأ المباراة عند السابعة مساء بتوقيت الإمارات على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة معقل «السكري» الذي يقدم بداية واعدة في النسخة الحالية.

يدخل التعاون أصحاب الأرض اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل واحد ولديه خسارة وحيدة أمام الأهلي 2-3،ويمتلك رابع أقوى هجوم في الدوري برصيد 19 هدفاً وثاني أفضل دفاع بعد الاتحاد الذي لم يستقبل مرماه سوى 6 أهداف.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 19 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن النصر الثالث،واستطاع "العميد "الفوز بست من 9 مواجهات وتعادل بواحدة وخسر اثنتين أمام الهلال 3-4 وغريمه الأهلي 0-1.

على الورق يصعب توجيه الاحتمالات لأي فريق في ظل توفر العناصر الجيدة القادرة على صناعة الفارق،في التعاون يشكل الجامبي موسى بارو «3 أهداف»، والبرازيلي جواو بيدرو والإسباني الفارو ميدران مثلث الرعب لجميع الخصوم،ويتمتع الفريق بتوازن في جميع المراكز بقيادة المدرب البرازيلي تشاموسكا.

ويقود الفرنسي كريم بنزيمة كتيبة الاتحاد الذي يدربه البرتغالي نونو سانتو ،ويشكل اللاعب مع مواطنه كانتي والبرازيلي رومارينهو محور الحسم في الفريق الذي يفتقد لخدمات البرازيلي فابينهو والمدافع الأيسر زكريا هوساوي والمدافع حسن كادش.

وضمن الجولة نفسها يستضيف الهلال المتصدر الخليج عند العاشرة مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

ويفتقد أصحاب الأرض لخدمات النجم البرازيلي نيمار الذي سيغيب عن الملاعب 6 أشهر على الأقل بعد تأكد إصابته على مستوى الرباط الصليبي.

ويعتمد البرتغالي جيسوس في مواجهة مواطنه بيدرو إيمانويل على كتيبة تضم الدولي سالم الدوسري والثنائي الصربي سافيتش ومودريفتش والثنائي البرازيلي ميشائيل ومالكوم والبرتغالي نيفيز والمدافع السنغالي كوليبالي،وسيغيب عنه بجانب نيمار النجم سلمان الفرج وحسان تمبكتي وناصر الدوسري وعبدالله الحمدان بسبب إصابات عضلية.

ويمتلك الهلال 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين وهو الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن من بين فرق الدوري.

ويحتل الخليج المركز الحادي عشر من فوزين و3 تعادلات وخسر الفريق 4 مباريات،وإذا عاد بنقطة إلى قواعده فسيكون محظوظاً جداً.

وفي ثالث المباريات يستضيف الفتح السادس أبها الخامس عشر،وأخيراً يستقبل الأخدود الرابع عشر الفيحاء التاسع.