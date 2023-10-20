شكرا لقرائتكم خبر عن دخلت عالم الرجال فتنمروا عليها.. أسطورة منتخب إنجلترا تروي قصتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت أسطورة كرة القدم الإنجليزية للسيدات جيل سكوت، تفاصيل معاناتها من العنصرية والتنمر والتعليقات السيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب اقتحامها لعالم كرة القدم للرجال.

وقالت جيل سكوت: «بمجرد أن تعلق المرأة على كرة القدم للرجال، تأتي تعليقات مثل حسناً إنها لم تلعب لعبة الرجال مطلقاً، أو حسناً أحضروها إلى المنزل، ولكن بالنسبة لي هي مجرد كرة قدم».

وتابعت في تصريحات لصحيفة «ميرور» الإنجليزية: «نحن نتحدث عن كرة القدم فقط، سواء كانت للرجال أم النساء، كما أنني أحاول الابتعاد عن تويتر (إكس)، هو المكان الذي تأتي منه الكثير من التعليقات السلبية».

وعاشت جيل سكوت مسيرة مليئة بالنجاحات والإنجازات، مع الفرق التي لعبت لها وعلى رأسها مانشستر سيتي، وأستون فيلا، بالإضافة إلى نجاحها وبطولاتها مع منتخب إنجلترا.

وظهرت سكوت، في إحدى القنوات التلفزيونية كمحللة أثناء مباراة إنجلترا وإيطاليا، في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، وتلقت بعدها بعض التعليقات السلبية عبر الإنترنت.