شكرا لقرائتكم خبر عن قمة في الدوري الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدافع ميلان عن صدارته عندما يستضيف الأحد يوفنتوس أحد منافسيه على اللقب في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في مواجهة قوية تطغى عليها فضيحة مراهنات تهزّ «سيري أ» منذ أيام.

وأفادت تقارير بأن نجم خط الوسط السابق ساندرو تونالي (مع نيوكاسل الإنجليزي حالياً) راهن على مباريات ميلان عندما كان لاعباً في صفوف الأخير، في حين أوقف الاتحاد الإيطالي لاعب وسط يوفنتوس الحالي نيكولو فاجولي لمدة 7 أشهر للسبب عينه، وذلك بعد إقرار ابن الـ22 عاماً بالذنب والتفاوض على تخفيض العقوبة.

وأفاد الاتحاد الإيطالي أن عقوبة فاجولي كانت رسمياً 12 شهراً، لكن حُسم منها خمسة أشهر على أن تستخدم في «خطة علاج» من الإدمان على القمار.

وقضية فاجولي هي الأولى في سلسلة من الفضائح المرتبطة بالمراهنات الرياضية التي أدت إلى استبعاد تونالي ونيكولو زانيولو من تجمع المنتخب الإيطالي.

وبالنسبة إلى يوفنتوس، فانها ثاني ضربة يتعرّض لها هذا الموسم بعد أسابيع فقط من إيقاف لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا بسبب انتهاكات المنشطات.

غيابات في ميلان

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الايطالي بفارق نقطتين عن جاره إنتر و4 نقاط عن يوفنتوس.

ويعاني ميلان تحديداً من غيابات عدة في صفوفه بداعي الإيقاف أو الإصابة ابرزها لحارس مرماه الفرنسي الدولي مايك مينيان الذي طرد في مباراة فريقه الأخيرة ضد جنوى قبل نافذة التوقف الدولي، كما أصيب الحارس الاحتياطي ماركو سبورتييلو الخميس في ربلة الساق وسيغيب نحو شهر عن الملاعب.

وبالتالي يبدو مدرب ميلان ستيفان بيولي مضطراً لإشراك الحارس الثالث المخضرم أنتونيو ميرانتي (40 عاماً) بين الخشبات الثلاث.

وتعود آخر مباراة شارك فيها ميرانتي أساسياً إلى إبريل عام 2021 عندما كان يدافع عن ألوان نادي روما.

كما يغيب الظهير الأيسر الفرنسي الدولي تيو هرنانديز.

نابولي للخروج من الازمة

ويحلّ نابولي بطل الموسم الماضي ضيفاً على فيرونا السبت في افتتاح المرحلة، وسط تراجع نتائجه منذ مطلع الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر.

وزاد الطين بلة غياب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن، بعد تعرّضه لاصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في صفوف منتخب نيجيريا، بالاضافة إلى غياب لاعب الوسط المؤثر الكاميروني اندريه فرانك زامبو انغيسا.

ومن المرجّح أن يشارك المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في مركز رأس الحربة لتعويض غياب أوسيمهن.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي تورينو مع إنتر، ساسوولو مع لاتسيو، روما مع مونتسا، بولونيا مع فروزينوني، ساليرنيتانا مع كالياري، أتالانتا مع جنوى، أودينيزي مع ليتشي وفيورنتينا مع إمبولي.