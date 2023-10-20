شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يستهل عام 2024 بالمشاركة في كأس يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتتح الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً موسمه في العام 2024 بالمشاركة في كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة في أستراليا، لكن غريمه رافايل نادال المبتلي بالإصابات، غاب عن تشكيلة إسبانيا التي أعلن عنها الجمعة.

ويقود ديوكوفيتش صربيا في كأس يونايتد المقررة في الفترة من 29 ديسمبر إلى السابع من يناير المقبلين في سيدني وبيرث في إطار استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في ملبورن.

وكان نادال ضمن تشكيلة إسبانيا في كأس الاتحاد في عام 2023 قبل أن يتعرّض إلى إصابة في الورك في البطولة الكبيرة الافتتاحية لهذا العام عندما خرج من الدور الثاني على يد الاميركي ماكنزي ماكدونالد. غاب عن الملاعب منذ ذلك الحين وخضع لعمليتين جراحيتين.

وكان رئيس الاتحاد الأسترالي للتنس كريغ تايلي أعلن مطلع هذا الشهر أن نادال ينوي العودة إلى الغراند سلام عبر بطولة أستراليا المفتوحة التي تلي كأس الاتحاد.

وردّ نادال على مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه الشكر إلى تايلي على «ثقته»، دون أن يؤكد مشاركته في بطولة استراليا من عدمها.

وتنظم رابطة اللاعبين المحترفين العديد من الدورات في بريزبين وأديلايد وأوكلاند في أوائل يناير والتي يمكن لنادال المشاركة في إحداها للتحضير لبطولة أستراليا المفتوحة.

ويشارك تسعة من أفضل 20 لاعباً وخمس من أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي في كأس يونايتد، حيث ستكون الولايات المتحدة حاملة اللقب من بين المرشحين، بقيادة جيسيكا بيغولا وتايلور فريتز.

وحصلت بولندا، بقيادة إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميًا والفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وهوبرت هوركاتش الحادي عشر لدى الرجال، على التصنيف الأول في البطولة التي تشارك فيها 18 دولة.

ومن الأسماء الكبيرة الأخرى المشاركة في كأس يونايتد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس ومواطنته ماريا ساكاري، والنروجي كاسبر رود، والألماني ألكسندر زفيريف.

وستُوزّع المنتخبات الـ18 على ست مجموعات من ثلاثة منتخبات وتتنافس بنظام الدوري. ستتضمّن كل مواجهة مباراة واحدة للرجال ومثلها للسيدات بالإضافة إلى مواجهة في الزوجي المختلط.