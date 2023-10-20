ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي لينكات يلا شوت

بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي لينكات يلا شوت يحل نادي الاتحاد ضيفًا ثقيلاً على نادي التعاون في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وذلك في الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2024.

يعيش العميد فترة من الشك في الوقت الحالي، ففي آخر مباراتين له في دوري روشن، خسر ديربي جدة من الأهلي وتعادل مع نادي الفيحاء، ليتراجع للمركز الرابع برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن نادي النصر الثالث والراقي الخامس.

على الجانب الآخر، يقدم نادي التعاون بداية موسم يمكن وصفها بالإعجازية، فرغم صفقات كبار أندية الدوري في الصيف الماضي، يحتل حتى الآن المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، ومتفوقًا على الثلاثي الاتحاد والنصر والأهلي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي منار شاهين، تأكد غياب 3 لاعبين "دفعة واحدة"، عن العميد الاتحادي أمام سكري القصيم؛ بسبب إصابات مختلفة.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الاتحاد والتعاون عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وأعلن شاهين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، عدم لحاق الثنائي السعودي حسن كادش وزكريا هوساوي، بالإضافة إلى البرازيلي فابينيو؛ بمباراة التعاون.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2024

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

معلق مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2024

عبر قناة SSC1 SD، سيتواجد خيار واحد للتعليق على مباراة الاتحاد والتعاون وهو عائد العصيمي.