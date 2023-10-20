على خطى والده.. كريستيانو جونيور ينضم للنصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن حلم كريستيانو جونيور، ابن أسطورة البرتغال رونالدو وقائد النصر السعودي، باللعب إلى جانب والده قد يتحقق قريبًا.

يحب نجل رونالدو لعب كرة القدم، وكان ينضم إلى كل فريق ينتقل له والده، انتقل إلى فريق يوفنتوس وأيضًا فريق مانشستر يونايتد، قبل أن يغادر الدون في يناير الماضي للانتقال إلى النصر.

وأوضحت مصادر صحفية سعودية، عن توقيع كريستيانو جونيور عقود مع النصر، بعد عودته مع والده من البرتغال.

رونالدو ونجله

وتواجد كريستيانو مؤخرا، في البرتغال لخوض مباراتين مع منتخب بلاده، في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا.

وتعاقد النصر مع كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 13 عامًا، كلاعب هاوٍ في الفئات العمرية، مستفيدًا من النظام الجديد، الذي أقره الاتحاد السعودي لكرة القدم في 19 سبتمبر الماضي.

ويتطلب النظام الجديد، من اللاعبين المقيمين في المملكة، المشاركة بشكل طبيعي في المسابقات السعودية.

ومثل والده، سيرتدي كريستيانو جونيور القميص رقم 7، ومن المرجح أن يشارك في مباراته الأولى أمام القادسية، على ملعب حرس الحدود بالعاصمة الرياض، في افتتاح دوري الناشئين 13 عامًا بدوري الشباب اليوم بحسب صحيفة الرياضية.

هل يشارك كريستيانو رونالدو مع ابنه في النصر السعودي؟

وتحدث عبد الرحمن الشهراني، المدير الفني للفريق البالغ من العمر 13 عامًا بنادي النصر، عن جونيور قائلاً: "تسجيله جاء وفقًا للنظام الجديد لاتحاد الكرة، والذي يسمح له باعتباره لاعب هاوي".

وأضاف: "تطوير كرة القدم يبدأ بالفئات السنية، ونشكر وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم في المملكة على ذلك، إضافة إلى إدارة النصر التي أتاحت لنا، الاستفادة من المواهب الكروية خاصة جونيور، ابن الأسطورة رونالدو".

كريستيانو جونير

وتعد تلك الخطوة، لتحقيق حلم جونيور كريستيانو واللعب مع والده، حيث صرح الدون سابقا: "ابني يقول لي أبي، انتظر بضع سنوات أخرى، أريد أن ألعب معك".

ويمتك رونالدو عقد مع النصر حتى صيف 2025، لكن هناك مفاوضات بين الطرفين لتجديده لعام 2027، وفي ذلك العام سيبلغ ابن الدون 17 عامًا، وهو ما قد يجعله يصعد إلى الفريق الأول ليلعب إلى جانب والده.