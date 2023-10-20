موتسيبي يكشف عن شكل كأس دوري السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ”، عن شكل كأس بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وأعلن موتسيبي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عن شكل كاس بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وحضر المؤتمر لفيف من الشخصيات الكروية علي مستوي العالم و أفريقيا منهم ارسين فينجر أسطورة أرسنال، ليشهد الإعلان عن شكل كأس بطولة دوري السوبر الأفريقي.

الإعلان عن شكل كأس بطولة دوري السوبر الأفريقي

ويترقب عشاق المارد الأحمر مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلي على ملعب مكايا الوطني في تنزانيا ضد سيمبا ضمن منافسات بطولة دوري السوبرالأفريقي في نسختها الأولى.



يدخل الأهلي المباراة بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها قبل اللقاء بسبب كثرة الغيابات بين صفوفه.

وتأكد غياب علي معلول عن مباراة اليوم بسبب ظروف الطيران كما يغيب موديست مهاجم الفريق بعد إصابته بفيروس كورونا إضافة إلى عدد من الإصابات الأخرى.

وكان كولر المدير الفني للأهلي قد أكد أن فريقه سيبذل قصارى جهده للفوز بهذا اللقب.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبرالأفريقي



تنطلق مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام سيمبا تضامنا مع شهداء غزة

وكان النادي الأهلي قد قرر ارتداء الطاقم الأسود بالكامل "الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء" في مباراة الغد ضد سيمبا التنزاني في إطار منافسات بطولة دوري السوبر ليج الأفريقي.