بعد إصابة نيمار.. الهلال يقترب من الحصول على 7.5 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب نادي الهلال السعودي من الحصول على تعويض من "فيفا" لإصابة نيمار رفقة المنتخب البرازيلي، وقد يصل هذا التعويض إلى 7.5 مليون يورو.

تعرض نيمار للإصابة بالرباط الصليبي في الدقيقة 49 من مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، يمكن للهلال اللجوء إلى برنامج حماية الأندية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يعوض فيه "فيفا" النادي عند إصابة لاعبه مع منتخب بلاده في المسابقات الرسمية.

يدفع الاتحاد الدولي تعويضا يبلغ 7.5 مليون يورو كحد أقصى، لكن هذا المبلغ لا يقترب من تغطية راتب نيمار، والذي يصل إلى 112 مليون دولار.