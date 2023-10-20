أندية سعودية ترغب في التعاقد مع جوزيه مورينيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

تلقى جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي عدة عروض مع اقتراب انتهاء عقدة مع الأخير.

وفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، تواصل منتخب البرازيل مع مورينيو للانتقال إليه، ويفكر أيضا نيوكاسل يونايتد في التعاقد مع مدرب روما.

أشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن السعودية تستعد لتقديم أعلى راتب في تاريخ كرة القدم لمورينيو، إذ سبق وأكد المدرب من قبل شعوره بأنه سيعمل في المملكة بالمستقبل.

يرغب الثنائي أهلي واتحاد جدة في التعاقد مع مورينيو والتقدم بعرض يصل إلى 50 مليون يورو.