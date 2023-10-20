برايتون يعلن تجديد عقد الياباني كاورو ميتوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن نادي برايتون تجديد عقد اللاعب الياباني، كاورو ميتوما، لمدة أربع سنوات وحتى يونيو 2027.

ولعب الجناح البالغ من العمر 26 عاما، دورا كبيرا في موسمه الأول مع برايتون، حيث حقق النادي المركز السادس بالموسم السابق، في أفضل موسم له في تاريخ الدوري الإنجليزي والتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وسجل كاورو 7 أهداف في موسم 2022/23، ليصبح أكثر لاعب ياباني تسجيلا للأهداف متفوقا على الرقم القياسي السابق البالغ 6 أهداف والذي كان يحمله شينجي أوكازاكي وشينجي كاجاوا.

وفي الموسم الحالي شارك الجناح الياباني في 11 مباراة مع برايتون بجميع المباريات، سجل خلالهم ثلاث أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة حتى الآن