شكرا لقرائتكم خبر عن موتسيبي يفتتح بطولة الدوري الأفريقي قبل انطلاق مباراة الأهلي وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، افتتاح النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، قبل انطلاق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بملعب الأخير المقرر انطلاقها في السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ورحّب موتسيي بالحضور في ملعب ملعب بنيامين مكابا الوطني في دار السلام الذي يستضيف المباراة كما رحّب بالضيوف وفي مقدمتهم ، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وبعثة النادي الاهلي، وتمنى رئيس الكاف نجاح بطولة الدوري الأفريقي التي تشهد مشاركة 8 أندية من اقوى أندية القارة السمراء.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم الدبيس، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، أفشة، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل سيمبا كالتالي :

حراسة المرمى: علي سليم

الدفاع: جونيور فوندون- هينوك باكا- محمد محمد- شوماري كابومبي

الوسط: مزاميرو ياسين- كلاتوس تشاما- فابريس نجوما- نتيبازونكيزا سعيدي

الهجوم: لويس ميكيسوني- كينو دينيس